外貿協會與亞馬遜全球開店合作上架輔導計畫已邁向第5年，從選品建議、專屬優惠到上架培訓課程，已輔導逾200家優秀臺灣廠商上架。今年計畫再升級為「星鏈計畫」，深入全台12大產業聚落提供更多元的輔導內容及培訓課程，有望連點成鏈，帶領業者拚跨境商機。

疫情期間跨境電商持續成長，貿協攜手亞馬遜全球開店、台灣區電機電子工業同業公會及台北市政府產業發展局29日舉辦「TA星鏈計畫-全台產業聚落電子商務趨勢研討會」首場講座，以電腦及資通訊產業為主題，邀請成功案例業者冠元科技及跨境電商專家傳授經驗。

貿協數位商務處長陳鈴君表示，今年計畫再升級為「星鏈計畫」，深入全台各產業聚落提供更多元的輔導內容及培訓課程，期許連點成鏈，串連全台具上架潛力的各大產業鏈，協助更多業者運用跨境電商作數位轉型拼外銷。

亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬表示，台灣廠商非常了解轉型跨境電商的必要性，但因為缺乏經驗而遲遲無法往前跨一步。五年來，亞馬遜全球開店與外貿協會持續透過TA星鏈計畫共同推動產業教育，有許多參與計畫的賣家產出亮眼成績。 2020年加入TA星鏈計畫的賣家，在亞馬遜上第二年（2021）的銷售額平均成長2倍，其中更有賣家最高成長20倍，顯示台灣傳統產業轉型跨境電商潛力其實非常大。

台灣區電機電子工業同業公會表示，以臺灣消費型電子產品來說，年出口複合成長率超過2.15％，在後疫情時代，以家為中心的消費需求，成為生活、工作和學習環境中的常態，加上5G網路升級在望及智慧穿戴、智慧家居、智慧交通、智慧醫療等趨勢，電子智慧產品行情看俏，若能加強運用跨境電商，必能加速產業轉型及出口。

貿協補充，TA星鏈計畫研討會除了台北外，4月起接續將至「手工具、自行車及光學」重鎮台中、「螺絲及金屬加工」重鎮高雄、「新創及電子零配件」重鎮桃園、「水五金及織襪布料」重鎮彰化、「汽機車零配件」重鎮苗栗、「石材及小農」重鎮花蓮進行分享。將透過產業界的成功案例如冠元科技、奈堤科技、馭捷、僑溢實業及米之谷等企業的經驗分享及亞馬遜電商營運專家群的實務技巧，帶領更多在地業者接軌國際市場。