全台首座菸葉博物館「屏菸1936文化基地」主打各種沈浸式互動展覽，開幕首月免費入館已吸引近50萬人次參觀，屏縣府宣布4月1日起售票入館，但屏東縣民免費，且同時推出巨大海龜裸視3D展，可預期將在清明連假又掀一股屏菸風潮。

縣府文化處指出，從4月1日起，屏菸1936文化基地採售票入館，而購買「屏東菸葉館」、「屏東客家館」常設展票，即送沉浸式特展參觀票，除屏東縣民、身心障礙及1名陪同者、2歲以下幼兒等免票參觀外，票價為全票199元、優惠票129元，大宗購票另享優惠。

文化處進一步補充道，優惠票包括12歲以下孩童、65歲以上長者、屏東藝遊卡會員、博物館學會以及20人以上團體票等。而在啟動售票的同時，屏菸也引進「巨大海龜裸視3D展」，令民眾超期待。

「巨大海龜游進屏菸！」文化處長吳明榮指出，該展是以屏東豐富海洋文化，透過時下最夯的裸視3D技術，在屏東菸葉館外牆L形大型螢幕打造出大海龜和黑鮪魚乘浪遨遊的屏東水族箱，大海龜彷彿要衝出水面的視覺效果，相當立體逼真。

他說，屏東首見的大型裸視3D動畫，近日影片測試在網路社群立即引發網友熱烈討論，「好厲害，想看」、「好像潛水看到的海龜」，大家都在敲碗詢問大海龜何時會出現，由此可想見，清明連假會再掀起一股風潮。

縣府表示，屏菸除周一休館休園，周二至周四開放時間上午9時至晚上6時，周五至周日上午9時至晚上9時，平日僅接受20人以上預約導覽，假日定時導覽上午10時30分及下午3時30分。