金鼎獎作家陳柔縉去年10月騎腳踏車時，遭超車的賴姓外送員撞上重摔，送醫搶救3天不治，賴男被依過失致死罪起訴。士林地院日前審結，無力負擔500多萬元和解金的賴男被判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。此事引發網友熱議，痛批「不和解還能易科罰金，有夠惡劣」。

50歲賴姓外送員去年10月15日送餐結束後，騎機車行經新北市淡水區中正東路二段往三芝方向，因以兩車並行方式超車，撞上騎單車的陳女，導致陳女重摔、顱內出血，經急救仍因傷重過世。賴男偵查時聲稱他騎車時速只有20公里，但說詞不被採信，被檢察官依過失致死罪起訴。

士林地院法官考量，賴男未注意車前狀況，貿然以兩車並行方式超車，導致陳女重摔死亡，犯後雖坦承犯行，但無力負擔家屬要求的500多萬元和解金，依過失致人於死罪判處賴男有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

此判決結果在PTT上引發網友熱議，有人嘲諷表示「違規撞死人沒和解都不用坐牢，活在台灣真爽，我平常開車這麼小心真的蠢」、「真好，賠不起就可以不用賠」、「繳18萬連6個月都不用關嘿」。

也有人痛批，「外送仔從後方追撞幾乎全責，不和解還能易科罰金，真的有夠惡劣的」，質疑「什麼恐龍法官啊」、「這法官讓我無言以對了」；另有網友感嘆陳柔縉過世是極大的損失，「台灣損失的不只那500萬，她整理了多少珍貴的史蹟資料」。