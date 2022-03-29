張鳳書10年沒拍戲近期復出演出三立8點檔《一家團圓》。（三立提供）

張鳳書與張瓊姿在《一家團圓》有許多對手戲。（三立提供）

張鳳書休息10年沒拍戲，近期回歸三立8點檔《一家團圓》，她說，現在兒子終於知道她的工作是什麼，因為兒子一出生她就一直當媽媽沒當演員，「他小六時人家說你媽是演員，他說不，我媽是廚師！」重回演員生活，她適應良好且非常開心，見識到各方面的進步，現在拍戲不再像以前沒日沒夜，曾長達6天無法睡覺，她現在甚至都還可以回家煮晚餐給兒子吃。

此外，她開始認真注意時事新聞，因為可能編劇很快就會寫進劇本給她演，像威爾史密斯在奧斯卡掌摑克里斯洛克，她沒看到新聞影片，還被提醒：「妳要追喔，說不定過陣子會演到。」

她說回歸後特別喜歡年輕一輩的演員，很友善又聰明，而且他們都超厲害不NG，還都會先提早到場背台詞。片場開心氣氛也影響資深演員，有次陳淑芳休息空檔就做出假裝叼根菸的樣子，她虧對方在演《華燈初上》嗎，結果淑芳阿姨說：「我們在演《台燈初上》！」

張鳳書說這次復出拍戲，是因為癌父病況穩定了，兒子也快上高中可放手，老公不反對，她才點頭重出江湖。沒拍戲的這10年，她除了育兒、念EMBA、照顧癌父，還到北醫接受40小時課程訓練，考了健康管理師初階及進階證照。她說，當初父親被醫生告知升結腸長腫瘤，她一頭霧水：「我只知道大腸小腸啊？」很多健康相關知識太貧乏，連醫生講什麼都聽不懂。她說，上了課後，可以了解身體構造，「否則網路上東抓西抓，無法分辨真假，上課後可以知道資訊誇張或守舊」。

她也自嘲現在像變態，沒事就開始「自摸」全身上下的肌肉，透露她當年拍《飛龍在天》愛現拒用分身拍戲劈腿，結果受傷後一直沒好，最近才開始治療打掉重練，讓所有肌肉歸位。

她說現在常呼籲大家不要抽菸，主要是父親是老菸槍，當初要開刀時才發現不是什麼人都可以開刀，要先看心肺功能有沒有達標，爸爸因肺部纖維化，像枯枝一樣，一度不給開刀。所幸爸爸癌症已完成治療，每半年回去追蹤一次。