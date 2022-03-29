原住民族委員會主任委員夷將·拔路兒於本（3）月23日向紐西蘭毛利發展部遞交加入「原住民族經濟貿易合作協議」（Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement IPETCA）書面意向書，獲紐國毛利發展部確認收訖，紐方並於今日公告依IPETCA規定，已獲4個經濟體加入，IPETCA正式生效。我國與紐西蘭，加拿大及澳洲共同成為IPETCA的創始成員。

外交部表示，紐西蘭去年主辦「亞太經濟合作」（APEC）時，積極推動原住民族經濟及貿易合作，且為進一步提升原住民議題的國際能見度，自去年4月起邀請包括我國在內，同樣重視原住民族經濟賦權的APEC經濟體加入IPETCA諮商。

外交部指出，我國由原住民族委員會、外交部及經濟部共同參與IPETCA諮商，歷經近8個月密集諮商後，IPETCA於去年12月中旬完成諮商，開放APEC會員經濟體、WTO會員及其他經濟體加入。

外交部進一步指出，IPETCA為國際間首見，以推動原住民族經濟、貿易與投資議題為主的政府間多邊合作機制；象徵台灣與紐西蘭、澳洲、加拿大致力提升原住民族經濟權利的共同承諾。未來我國將繼續與上述合作夥伴攜手推動原住民族經濟賦權議題，並樂見有更多成員加入IPETCA機制。