桃園市將於4月1日試辦3個月可透視垃圾袋，但遭綠營議員批評立意良善但配套不足，里長添購整年份環保志工垃圾袋成廢物、倉促上路民眾無所適從、第一線也擔憂如何稽查，環保局長呂理德強調首階段以商家、小吃店為主，要逼出廚餘避免夾藏在垃圾袋，里長已添購的黑色大垃圾袋將專案研擬續用或由市府購回。

民進黨議員呂林小鳳率先發難，直指里長年初已添購整年份的環保志工垃圾袋，且都是黑色的，如今無所適從，同黨議員黃家齊也說，過去擔任里長時，年初會一口氣添購2、30箱黑色大垃圾袋，才過3個月怎麼可能用完。

民進黨議員郭麗華也說，不只環保志工，學校、社區也都是添購黑色大垃圾袋，她也為鄉親抱屈，家庭用量少，一買就是一綑，短時間根本用不完。同黨議員黃景熙和陳治文則質疑環保局宣導和配套都不夠，政策倉促上路，建議在里民活動或志工觀摩時播放錄影帶告知實施原因。國民黨議員周玉琴斥可透視定義不明，民眾擔憂受罰。

民進黨議員彭俊豪也說，垃圾車僅有2、3個清潔隊員，晚上視線不佳又可能同時面對多位民眾，稽查困難，恐導致誤點更嚴重，建議研議更多獎勵配套，減少清潔隊員和民眾負擔。同黨議員余信憲則認為環保局是要為邁向專用垃圾袋鋪路，追問專用垃圾袋政策何時上路。

呂理德說，桃園垃圾逐年攀升，分析發現27％是資源回收物、20％廚餘，盼以可透視垃圾袋，逼出廚餘和資收物，也避免混雜危險、易燃物品，減少隊員及清運車輛風險，提升垃圾清運效率。他也提到專用垃圾袋已在八德、龜山等鄰近新北4里試辦，年底視試辦效果，再評估是否進一步推行至全市，建議未用完不透明垃圾袋可當環保袋或裝資收物、廚餘。

環保局也會以多元管道進行宣傳，目前已於網路社群及發送宣導單給社區等進行先期宣傳，並預計4月起也會透過垃圾車布條、各機關、學校、市場、車站、公車等大型海報宣傳，也利用捷運車廂廣告及電台廣播以達到廣為宣傳效。