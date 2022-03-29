台南市消防局第4大隊在新化消防訓練中心辦理繩索救援訓練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第4大隊在新化消防訓練中心辦理繩索救援訓練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

平時在火場衝鋒陷陣打火的消防員，在山難搜救、高樓工安救援，還需要仰賴繩索救助技術，台南市政府消防局第4大隊28、29日分2梯次在新化消防訓練中心辦理救助複訓及繩索救援訓練，整日扎實的上課與訓練加強消防人員的技術與團隊默契。

第4大隊表示，轄區東側山線有新化中興林場等山林步道，也包含南科園區等高科技重鎮，當各項山難或墜落工安意外發生時，消防人員就須仰賴繩索救助技術執行救援任務。

有鑑於此，第4大隊特於新化消防訓練中心辦理訓練，利用台南市消防局全國首創，全面配發每一分隊的新式下降器ID、ASAP放墜器等先進繩索救助器材裝備，進行個人上登下降技術及團體低所救助應用訓練。

在訓練過程中，除進行繩索救援技術的觀念講解，消防人員像蜘蛛人般懸吊在繩索下飛簷走壁，以訓練高塔模擬為高樓或山谷困難地形，進行繩索上登下降、橫渡架設救援演練。

第4大隊長蔡國保表示，考量消防人員救災救護勤務繁重，面臨諸多生離死別的救災情境，易累積巨大壓力及身心創傷，此次同時辦理消防員PTSD紓壓講座，面對救災壓力如何檢測調適，兼顧消防人員身心健康，確保救災工作效率及安全。