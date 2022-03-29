大陸頂級女星趙麗穎人紅是非多，近日被網友公開疑似涉嫌偷稅漏稅罪的截圖，火速在微博掀起廣大的討論。對此，趙麗穎方委託律師發布聲明，強力駁斥不實的謠言，已採取法律途徑自證清白。

北京星權律師事務所今（29日）晚間在微博PO聲明表示：「針對部分主體在網絡平台中發布針對趙麗穎女士的不實言論，甚至通過“移花接木”的方式捏造失實話題，引發嚴重負面影響的惡意造謠事件，趙麗穎女士已委託本律師事務所啟動名譽維權訴訟程序，現已完成向主審法院遞交立案材料的工作。」同時表態已受託持續關注網路動態，將針對怠於停止侵權或繼續散播不實內容的相關單位進行蒐證、備訴。

趙麗穎方委託律師代為發出聲明。（圖／微博@北京星權律師事務所）

根據陸媒《鳳凰網娛樂》報導，上海市稅務局針對趙麗穎捲入逃漏稅案回應：「一切信息以官網為準，如果有這樣的情況，我們會發布通告。」趙麗穎方的工作人員也直指「假的。」

據悉，有眼尖的網友發現趙麗穎涉嫌偷稅漏稅罪的截圖，竟跟之前鄭爽涉嫌偷漏稅時的數據一模一樣，只是把部分名稱替換，像是《倩女幽魂》改成《誰是兇手》。

趙麗穎涉嫌觸法的截圖，竟跟鄭爽的幾乎一樣，很有可能是被人惡意P圖的。（圖／微博）

由於大陸演藝圈近年已被掃蕩多起逃漏稅案，形象一直很正派的趙麗穎，竟也捲入這場風波，嚇壞不少大陸網友，七嘴八舌地留言：「支持趙麗穎維權，網絡並非法外之地，造謠可恥」、「我覺得她應該不太可能」，也有人認為「理性吃瓜」比較好，並建議趙麗穎方「還不如把報稅單部分截圖澄清來的直接」。