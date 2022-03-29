創投基金Hive Ventures（蜂行資本）聯合亞洲．矽谷計畫執行中心於29日舉辦第二屆Galaxy峰會，除了發布2022年「台灣企業AI趨勢報告」，也邀請到海內外產學界專家探討未來AI發展，在大數據驅動的智慧製造趨勢下，人才是最重要的關鍵競爭力。

Hive Ventures發布的2022年「台灣企業AI趨勢報告」指出，今年台灣企業AI成熟度對比去年有飛躍性的提升，有趕上已開發經濟體的跡象。過半企業已投入預算落地並驗證商業價值；也開始出現邁入最成熟階段「AI民主化」的企業，亦即各部門員工都運用AI實現目標和成為跨部門合作的溝通語言。

群創榮譽董事長段行建和台灣大學資訊管理學系李家岩教授出席峰會時都提到整合性人才的重要性，段行建認為，發展大數據、AI是對的方向，但不能因為用了AI而忽視fundamental science（基礎科學），還是要懂物理化學，才能有邏輯地整合分析AI專案。

李家岩補充說明整合性人才的定義，「不是讓各學科人才聚集在一個專案就是整合性、跨領域，而是要讓一個人去學兩個知識體系的東西，之後磨出屬於自己的火花。」

四維集團資訊長廖俊儒則表示，公司內部很看重AI人才的培養，積極推動內部關鍵員工使用AI，「甚至直接將AI效能納入OKR，我們也看到實際的ROI成長。」

而AI解決方案平台也開始注意到這個趨勢，曾協助多家製造業廠商導入AI的Profet AI（杰倫智能科技）近期推出隨選即用 （Ready to go Applications）服務，希望協助企業達到「全民AI」， Profet AI總經理黃建豪說，希望讓客戶用5步驟、一週內就能用少量數據建立預測模型，快速上手，讓公司的關鍵員工、domain user都能直接使用AI。

清華大學簡禎富教授提到，台灣製造業在全球供應鏈一直都佔有一席之地，但是多數台灣企業的規模無法和國際企業相比，未來人和AI的協作很重要，利用AI來加快決策速度、應對資源調度，並將重複、危險的工作交予AI處理，可以大大增強競爭力，維持原先台灣製造業的領先地位。