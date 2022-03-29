18歲公民權過關，未來高中校園勢必成為各政黨新戰場，各界擔心政黨勢力將更明目張膽伸入校園。高雄市國民黨籍議員曾俊傑發現一可怕現象，目前校園幾乎沒有支持國民黨的聲音，讓他憂心國民黨已流失年輕世代的支持，呼籲國民黨應該好好檢討青年政策趕快補救。

據《中評社》報導，高雄市議員曾俊傑指出，國民黨在「黨政軍退出校園」政策下乖乖的退出，但民進黨卻將黑手伸進校園，有計劃地進入卡位。多年經營下，目前校園幾乎沒有支持國民黨的聲音。 為挽救這不利局面，他呼籲國民黨應該好好檢討青年政策，重建論述找回年輕人支持動力。

曾俊傑再指出，觀察這次年底地方選戰，民進黨很多新世代積極參與。以高雄為例，民進黨提名35席市議員，有47人參與初選爭取出線，當中不乏各派系推出的年輕人才，顯示民進黨對年輕人才的培養是有制度、計劃的。

校園這種「綠油油」現象，高雄巿議員陳美雅也在其他場合表示，她支持年輕人要有投票權，但也提醒政黨不要把髒手伸進校園。她特別提到，長期以來民進黨挹注很多資源在校園，明的講可能是協助、輔導社團或營隊運作，卻也令人質疑政治黑手在裡面流竄，年底地方選舉前，突然通過下修公民權，更要設法防止校園被政治滲透。