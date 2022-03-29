西港花旗木步道不只可賞花，5月1日前推出野餐季活動，還可向社區申請小旅行導覽解說。（劉秀芬攝）

遊客穿和服與花樹合影。（劉秀芬攝）

志工於野餐區布置拍照點。（劉秀芬攝）

志工於步道通往新安宮小路口增設藝術裝置。（劉秀芬攝）

台南西港區金砂里多年前參與了農村再生計畫，沿著舊鐵道兩側種植大量的花旗木，吸引大量遊客，去年開始公所正式在此舉辦花季活動，打響金砂里花旗木步道名聲，今年春天持續辦理，因為花旗木花期長，社區與商圈志工主動擔起維護環境責任，並且推出野餐、音樂會、市集、小旅行活動，帶動地方觀光發展。

西港區公所表示，金砂里環狀花旗木步道長約400多公尺，種植上百棵花旗木，而且里民幾乎家家戶戶都有種植，每年3、4月花開時，吸引民眾前來打卡拍照。

金砂里的花旗木步道，由社區發展協會志工、新安宮志工組成的金砂新安宮志工隊協助整理環境，花季時與公所合作，於休耕田區種植花海，以稻草打造迷宮，布置裝置藝術，讓賞花遊客可以有更多拍照景點。

金砂社區發展協會總幹事李俊龍表示，以前花季時都是讓遊客自行觀賞，去年開始推出花季野餐、市集活動，反應良好；今年志工更將環境美化，推出野餐區，入口也增加指標，步道中段也新增兩隻可愛老虎裝置藝術，配合公所替代役男設計花架，更增添美感。

李俊龍說，硬體、場地管理方面，社區與廟裡志工可以幫忙，活動行銷就要靠年輕人，為了讓花季更熱鬧，吸引更多遊客，今年特別與西港商圈團隊合作，推出野餐季活動。

西港商圈理事長曾詠瑋表示，地方居民十分熱心，共組成志工隊，用心地打造許多藝術裝置，打造更佳的賞花體驗；西港商圈志工也共襄盛舉，協助規畫小旅行活動，邀請文創市集進駐、樂團及藝人表演，野餐季活動將持續到5月1日花季末期，讓金砂里的花季發揮最大效益，吸引更多人潮。