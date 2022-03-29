新版「葛林戴華德」由邁茲米克森飾演。（華納兄弟提供）

哈利波特宇宙延伸電影《怪獸與鄧不利多的秘密》將於下月14日在台上映，台灣時間29日凌晨舉辦線上記者會，裘德洛再度飾演年輕版鄧不利多，他自曝本身就是哈利波特迷，「我以前每晚都會唸書給孩子們聽」，所以對他來說挖掘鄧不利多過往一點都難，更開心表示「終於可以盡情施展魔法」，並分析「我飾演的鄧不利多還在摸索階段，這部片中他得面對自己的過去及曾經犯下的錯誤」。

丹麥影帝邁茲米克森接替被換角的強尼戴普，演出片中與鄧不利多相愛相殺的黑巫師「葛林戴華德」，第3集才加入的他表示，在拍攝前有跟裘德洛坐下來深聊2人間感情到底是個怎樣的關係，也大讚整個劇組就像個大家庭，「你會希望被領養，導演就像教父，很快就讓我有成為一份子的感覺」，導演大衛葉慈不忘爆料他私下相當幽默風趣，邁茲立刻反駁「我沒有，是試著讓人覺得很可怕。」

3度在片中飾演奇獸飼育學家「紐特」的艾迪瑞德曼，除了漸漸上手之外，也更加崇拜該角色，「他總能樂觀面對所有事」，遇到困難也不會輕易放棄，更興奮透露自己在這集終於可以到魔法學校霍格華滋拍攝，讓他以為是在作夢，「當時坐那喝著奶油啤酒，我還捏一下臉想確認『這是在工作嗎？』這也太幸福了吧」。

導演大衛葉慈也承認，上集《怪獸與葛林戴華德的罪行》的情節太複雜，這次《怪獸與鄧不利多的秘密》比較人性化，向大家打包票故事更流暢。而被問到會想在現實生活中擁有哪款怪獸時？丹富樂笑說，想要帶著可以使自己隱身，並且能夠預感到未來的「幻影猿」去拉斯維加斯買樂透，邁茲米克森則搞笑喊那不如直接帶「玻璃獸」泰迪去找錢就好了。