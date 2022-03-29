中職統一獅啦啦隊女孩「Uni-Girls」昨(28)日介紹3位新加入的成員，其中最受矚目的就是前樂天女孩「艾璐」；艾璐在今年初和統一獅投手胡智為結婚，如今又加入統一獅啦啦隊，未來將會出現「老公在場上投球、老婆在場邊應援加油」的溫馨有趣畫面，他們也成為中職史上首對現役球員和啦啦隊夫妻檔。此外，職棒統一獅與職籃PLG新竹攻城獅跨界合作，「姍姍」與「17」2位PLG啦啦隊「慕獅女孩」成員也跨界應援，將在職棒場上為統一獅加油打氣。

艾璐昨(28)日在她的臉書上分享喜悅：「居然…成真了！！！非常感謝統一獅官方粉絲團、 統一獅『 Uni-girls 』啦啦隊，還有endo老闆。讓我有生以來居然有機會可以跟先生一隊。也感謝各位記者大哥大姐們的愛戴，謝謝大家的報導！希望大家除了關注我們『為艾CP』的動向以外，可以多關注我們UG在今年新準備的舞蹈喔」；網友一片恭賀：「夫妻一起，真棒」、「恭喜，喵猿一起加油」、「給妳滿滿的祝福！」，新舊球隊粉絲都給予祝福。

統一獅Uni Girls本次共公布3位新成員，其中擁有PLG新竹攻城獅「Muse Girls」資歷的姍姍、17也在其中，因真名諧音取名為17，確實也斜槓在17直播當直播主，因神似賴賴（黑澀會蚊子）引起熱議，擁有「呆萌」形象的她已經開始吸粉。在賴賴眼中的17是天然呆學妹，賴賴說，「很多球迷覺得我們很像，還以為我有到場跳舞，其實是她跳，她個性很呆，看起來很好騙，我們會保護她。」

姍姍高中就讀舞蹈班，因熱愛表演投入啦啦隊，她最喜歡的球員是李丞齡，從2017年U18世界盃時，就開始關注他跟劉致榮，也期待他未來能加入統一獅。

此外，統一獅也歡送了一位啦啦隊成員「妙妙」，並在Uni-Girls官方臉書寫道：「UG女孩成員異動。在揭曉女孩新加入成員之前，要先謝謝最熱愛棒球活潑可愛的妙妙。妙妙在大一時期就來徵選Uni-Girls，當時的她雀屏入選，但跟家人商討後決定以課業為優先，讀書期間也不忘來台南球場當工讀生，直到去年大四畢業正式加入Uni-Girls行列。一年真的有些短暫，也替妙妙覺得可惜，但由於個人生涯規劃有所不同，我們只能衷心的祝福妙妙。相信不久的未來，可以看到他傑出的成績，我們會記得你在舞台上甜美可愛的笑容，記得隨時回來看看1號隊友及女孩們唷！」