（台灣美國運通國際公司董事長暨總經理郭豐賓開箱Centurion藝術卡及Prada Centurion感應式手環。圖／美國運通提供） 美國運通Centurion卡在台灣市場推出嶄新的形象，跨界藝術時尚推出Centurion藝術卡及Prada感應手環。美國運通Centurion卡自1999年全球推出及2010年來台以來，Centurion已成為全球公認尊貴的象徵。而為Centurion卡會員提供藝術和文化領域的獨特體驗及卓越的旅行體驗，在專屬禮賓/會員管理團隊的支持下，協助策劃和滿足卡會員個人化的需求。客製化、卓越的服務和高品質是Centurion產品的核心。Centurion不僅是一張卡，更是一種體驗美好生活的模式，其嶄新形象以呈現「生活的藝術」，並為此景探索新視野。此次全新設計的 Centurion卡煥發閃耀靈感，除了「經典卡」以外，更有兩種「藝術卡」，以及Prada Centurion感應式手環正式來台，讓卡會員能以嶄新視角讚賞人生。Centurion「藝術卡」是「ART x CENTURION」計劃的合作成果 Centurion 與兩位享譽全球的藝術大師一雷姆．庫哈斯Rem Koolhaas、可海恩德．維里Kehinde Wiley共同協力，重新設計並構想Centurion卡，為常伴身旁的Centurion卡注入藝術巧思。Centurion會員可從三款卡面設計選擇最心儀的一款， 包括重新設計的「經典卡」、「庫哈斯藝術卡」或「維里藝術卡」。雷姆．庫哈斯是二十及二十一世紀最偉大的建築師之一，是「建築界諾貝爾獎」一普利茲克獎的得獎人，深受世界一流藝術館推崇。2020年更擔任古根漢美術館年度大展的主角，其豐富的展品橫跨整個場館。庫哈斯率領的建築團隊也有參與設計今年7月即將啟用的台北表演藝術中心的場館。Centurion「庫哈斯藝術卡」的靈感源自其1982年的一幅畫。雷姆．庫哈斯當時參與了一場萬眾矚目的比賽，為歐洲最大港口鹿特丹的核心區域設計新開發的藍圖《Boompjes》。他將驚人視野轉化成美學，該作品以巨型三聯畫的形式展示，雖是建築研究繪圖，卻更像現代藝術裝置，已成為史上最意境非凡的建築繪圖之一。除了結構強烈並且充滿實用主義色彩之外，線條渾然天成，洋溢玩味與深邃的美感。可海恩德．維里曾獲邀繪製第44任美國總統的肖像，近期更榮獲法國政府頒授榮譽勳章，表揚他在藝術方面的傑出貢獻。維里的作品風格強烈而華麗，為西洋古典肖像畫注入新意。畫筆一揮，植物花卉燦爛盛放，明亮的光線和色彩運用得宜，流露當代氣息。維里曾表示，藤蔓和花卉在我的作品裡顯露高調的姿態，明確呈現我的創作哲學，一般人理所當然地視為背景之物，現在都走在前方，佔據顯眼的位置。Centurion「維里藝術卡」靈感來自於2012年的畫作《薩克森—科堡—哥達之維多利亞公主（Princess Victoire of Saxe-Coburg-Gotha）》，為卡面設計賦予鬱蔥綠意，完美展現維里作品的澎湃力量與擁抱世界的視野。每個帳戶的所有Centurion會員，包括主卡（1名）及Centurion 附屬卡會員(2名)均可從三款全新的卡面設計中任選其一。關於Prada Centurion感應式手環，Prada與美國運通一樣，對藝術文化充滿熱忱，更是名聞遐邇的「思考型」時尚品牌，透過實驗形式挑戰約定俗成的慣例。 PRADA x CENTURION計劃也驅使構思外型更時尚、更優雅的可穿戴式卡，省卻電線和充電器，更略去那枚經常耗盡的電池，不設電池，毋須充電。結合奢華與科技、時尚與功能的創新設計，以先驅姿態引領風尚，超越Centurion卡的傳統領域。手環材質為Prada常用的著名材料-Saffiano十字壓紋牛皮。手環顏色為黑色。生產地於義大利量身訂造。發行數量方面，每位Centurion會員最多可獲贈一只感應式手環，每帳戶最多獲贈兩只。手環支付方式，其運作方式與任何感應式信用卡的感應支付功能相同，並如同任何美國運通感應支付信用卡一樣，一輕觸即可。此外，Centurion會員可享用免費的印字服務，將英文名字首個字母刻印於感應式手環內面。本服務將由部分指定Prada門市提供。