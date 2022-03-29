第三家純網銀將來銀行2022年3月29日終於正式開業，外界關心檢視三家純網銀成績單。金管會銀行局副局長童政彰29日指出，目前三家純網銀都處於虧損中，其中Line Bank（連線銀行）開業不到兩年，就因虧損22.74億元、逼近資本額1/3，最快今年就要辦增資。為幫純網銀找出路，金管會曾找三家銀行開會盤整需求，對於法人業務開放還要與其他部會溝通，銀行公會正研議中。

據金管會銀行局截至2022年1月底統計，三家純網銀目前都還在虧損，其中，Line Bank累計虧損已達22.74億元，快要逼近虧損1/3就得增資的法定上限；而29日才開業的將來銀行也虧損13.84億元、樂天銀行虧損7.05億元。

童政彰表示，Line Bank已規畫今年底前會辦增資，目前是往「原股東增資」的方向做規劃，而其他二家目前沒有接到訊息要增資。

為何甫開業的將來銀行，2022年1月底就累積虧損達13.84億元？童政彰表示，虧損狀況與各家策略不同，Line Bank累計虧損最多，主因是一開始就採取積極獲客的策略，要建構自己的生態圈，因此相關行銷管銷費用較多，而獲客數確實最多，截至去年底開戶數逾73萬戶。而將來銀行才剛開業，累積虧損主要是反應人事和基本開銷，如電腦設備建置等。

據了解目前純網銀業務受限多，三家純網銀已取得共識，並預計在今年向金管會提出「試辦」，首波爭取的業務即「法人」、「房貸」兩大業務。

將來銀行總經理許柏林就指出，目前純網銀可以做保險、外匯、信託但要一一申請執照，因此預計在第三季底推出保險服務、十月底推簡易外匯（個人外幣帳戶）、信託（基金）年底前開辦。至於法人業務先從「試辦」支付業務來做，而薪轉戶業 務則會看試辦成果再爭取開放，希望主管機關能系統性解決問題，要給純網銀多一點「時間、空間、養份」。