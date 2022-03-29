兆豐銀29日宣布，由其統籌主辦並擔任管理銀行的環華豐及田江額度合計新臺幣62.675億元聯貸案，已圓滿籌組完成並正式簽約；尤其該案原預定募集54.5億元，兆豐銀指出，推案後獲各大行庫踴躍參貸，超額認參2倍，最終以上限合計62.675億元簽約，顯見銀行團支持環華豐集團挺過疫情，更超前佈署挹注環華豐資金，迎接復甦振興。

兆豐銀指出，宜蘭可說為環華豐集團的營運重心，該集團旗下所經營的宜蘭新月廣場、蘭城晶英酒店及新月影城為宜蘭地區目前唯一含括百貨、精品、美食廣場、量販店、酒店及影城的綜合購物中心，不但是宜蘭縣民娛樂購物首選，亦是國人到訪宜蘭必去地標。

其中，蘭城晶英酒店為全台著名的親子飯店，2016～2019年連續四年獲選Trip Advisor旅行者大賞-台灣前25大家庭式飯店。據交通部觀光統計月報顯示，蘭城晶英酒店2021年度營運表現超越宜蘭地區主要競爭對手，並高居國內非都會觀光飯店類型排名首位，顯見其獨到的經營特色不受疫情影響，甚受民眾青睞。

兆豐銀行近期喜事連連，繼連續兩年蟬聯「台灣年度最佳聯貸銀行」獎項外，今年首季已取得超過千億元台幣的主辦權，將可望拿下首季國銀聯貸冠軍。此外，兆豐銀行為協助出口廠商規避應收帳款風險，持續與輸銀合作推廣輸出保險，並獲財政部頒發「110年度投保與轉介輸出保險業務績優金融機構獎」，為唯一獲獎之公股行庫，表彰政府對兆豐銀行的肯定。