玉山金控近日在外資連續買超下29日股價收盤32.3元創下1997年1月13日的收盤價紀錄，距離歷史高點1997年33.6元僅一步之遙。市場法人表示，由於升息趨勢底定下銀行可望受惠，加上玉山金控轉型方向受到法人肯定，外資至29日止連續買超14天，推升股價創下25年來新高，外資持股比例也重返2020年10月超過38％的高水平。

玉山金股票近期深受三大法人青睞，其中外資法人從3月10日起天天買超，至29日止已經是連續14天買超，也因此推升玉山金股價10日收盤價29.9元一路爬升至29日的32.3元，追平1997年1月13日收盤價的紀錄。

玉山金控去年稅後淨利205.7億元，成長14.1％，獲利創下歷年新高。子公司玉山銀行稅後淨利較去年成長6.7％，全年淨手續費收入213.2億元，成長7.5％，創下連續13年成長的紀錄，全年股東權益報酬率9.61％是所有金控旗下銀行的第2名，玉山證券及玉山創投稅後淨利分別成長113.6％及53.9％。

市場法人分析指出，升息趨勢底定下將有利以銀行為主的金控公司，尤其看好玉山金擅長的財富管理市場手續費收入的成長，加上這幾年玉山金在科技金融上的精進已略見成效，日前揭露持續壯大國內外版圖、精進金融科技、強化風險控管的轉型方向頗受法人認同，加上玉山向來為存股族偏好的金融股，在預期去年的高獲利可望有高股息下也是市場買盤湧入的原因。