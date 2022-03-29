新冠肺炎本土疫情持續升溫，國立台灣海洋大學一名教師（案23022）日前確診，他的妻子在北市某國中任職，並有2名子女在萬華區某幼兒園和國小就讀，北市衛生局證實，今天都已協助採檢；另外，曾與海洋大學老師（案23022）一同到銀河小吃店的40多歲新北市汐止區女性（案23023）也在28日確診。據了解，案23023有2名就讀南港某國小、內湖某國中的小孩，北市衛生局29日證實，會安排有風險的師生造冊採檢。

南港某國小表示，周日得知有學生媽媽確診，學生昨天就沒有到校，目前居家隔離，第一次採檢陰性，今早已經安排採檢同班學生跟科任老師採檢共91人；另外，校內加強防疫包括勤洗手、每節課都要都戴口罩，以及體育課減少劇烈運動並要求學生戴著口罩。

內湖某國中表示，該生是周六練完球才跟媽媽相處，他回媽媽家之後，就沒接觸任何人，該名同學和家人去做PCR 昨晚都陰性，狀況單純，校內沒有擴大採檢，星期一也沒來學校，若其它學生家長有疑慮，就請假在家，因周三和周四該同學剛好遇到段考，會安排補考。