日劇《岸邊露伴一動也不動》改編自累積販賣超過一億冊的日本經典人氣漫畫「JOJO的奇妙冒險」系列，描述有點特立獨行，把追求真實性擺在第一位的漫畫家岸邊露伴，在採訪途中遭遇奇妙的事件。他將以能把對方變成書本的特殊能力「天堂之門」，挺身挑戰這些事件。

男主角高橋一生從高中開始就非常喜歡「岸邊露伴」，除了如願以償、大喊幸福外，劇中更力求「還原度」，積極參與服裝設計甚至其中的小細節，還被負責服裝設計的服裝師爆料「高橋一生有些嫉妒飯豐萬理江，因為她的造型實在太多了」，高橋一生對於自己的服裝也提出許多建議，像是洞洞裝、襯衫要大點等，為了接近原作，連髮圈等小細節都不放過，顯見「岸邊露伴」這個角色對他的重要程度。

已經拍攝6集的高橋一生，很感謝觀眾對於此系列的支持，跨年度演出同一部作品，也成為他演員生涯中難得的經驗，對於能夠詮釋「岸邊露伴」這個角色，戲裡戲外都感到相當幸福，而最新的4到6集則有笠松將、市川猿之助、內田理央等角色登場。該劇將於今（29日）晚間10點起，在WAKUWAKU JAPAN連續3個晚上播出6集。

WAKUWAKU JAPAN即將於4月1日0時正式退出台灣有線電視頻道，感謝所有觀眾在這5年多來的支持，說再見的同時也期盼未來有緣再相會。綜藝部分也有《Matsuko 不知道的世界》、《痛快TV爽快JAPAN》、《VS嵐-嵐的大運動會 特別篇》、《阿Q冒險中》、《有吉君的正直散步》等節目持續播出到最後一刻。