普京的盟友並不多，但是俄羅斯加盟共和國之一的車臣首領(Head of the Chechen)卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)絕對算一個，他對烏克蘭與俄羅斯的談判不以為然，表示自己只想繼續打仗。

商業內幕(BusinessInsider)報導，烏克蘭與俄羅斯的第4回談判在星期二舉行，地點換到土耳其的伊斯坦堡。卡德羅夫在自己的 Telegram 上表示「我認為談判毫無意義，我們該做的是繼續下去，摧毀班德拉派(Banderites)、納粹(Nazis )和惡魔(devils)。完成以後才需要再思考下一步該做什麼。」

班德拉派是指烏克蘭民族主義領袖斯捷潘•班傑拉(Stepan Bander)，但同時也頗受爭議，因為在1939年至1941年間，他選擇與納粹德國合作，以打擊蘇聯共產黨對烏克蘭的統治。

然而班德拉派現在代指為烏克蘭民族主義者，俄羅斯特別強調他與納粹的關係，將所有烏克蘭民族主義都視為納粹化，因此他們才要出兵攻打烏克蘭以去納粹化。

卡德羅夫是第2次車臣戰爭後，由普丁所扶持的親俄領導人，他先前擔任過車臣總統，2007年任期到後改憲法，頭銜改為「車臣首領」，一任7年，取消連任兩屆的限制。聯合國人權觀察將他描述為一位獨裁領導人，對異議份子廣泛使用酷刑、強迫失踪和法外處決。

雖然卡德羅夫表示自己希望戰爭繼續，但是車臣部隊的實力卻很受質疑，並未在戰場上發揮重要作用，更像是一種公共關係活動，做為政治宣傳。