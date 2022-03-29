國道一號中山高北上路段359.8K附近，今日下午5點多發生嚴重交通事故，一輛半聯結車疑似變換車道時，不慎擦撞一輛自小客車，導致該自小客車再追撞另一車輛，後續共波及3輛車，這起車禍造成1人受輕傷，由於當時正值上下班尖峰時間，造成該路段回堵約8公里，國道警方到場處理後，交通障礙已順利排除。

國道警方表示，今日下午5點50分於國道1號北向358.8公里（鼎金-楠梓路段）發生1部半聯結車與4部小型車車禍事故，警方調查，60歲半聯結車林姓駕駛，疑似因變換車道不當，擦撞外側車道48歲穆男駕駛的一輛自小貨車，穆男車輛接連推撞43歲林姓男子駕駛的自小貨車及33歲男子駕駛的自小客車和30歲黃姓男子駕駛的自小客車。

這起車輛共造成1人受輕傷被送榮民總醫院診治中，國道警方獲報後到場處理，由於當時因臨近下班時段造成後方回堵約8公里，因駕駛酒測情形尚未明暸，全案由岡山分隊持續處理中。