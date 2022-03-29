俄羅斯因侵略烏克蘭遭到國際制裁，住在海外的俄國富豪也遭波及，身家約104億美元的弗里德曼（Mikhail Fridman）不但帳戶被英國和歐盟凍結，無法刷卡也不能提款，哪裡都去不了，只能在家吃飯，他忍不住大吐苦水，「簡直像被軟禁」。

弗里德曼是俄國最大私人銀行阿爾法銀行（Alfa Bank）的創辦人，2016年以6500萬英鎊買下佔地5英畝的維多利亞式莊園Athlone House。據西班牙《國家報》報導，弗里德曼現在只能靠英國當局配給的金額來應付生活基本開銷，「這樣我才能搭計程車跟買東西吃，但倫敦的生活費很高，這筆錢很有限」。

弗里德曼抱怨「不能帶任何人上餐廳，只能在家吃飯，基本上就是軟禁。」他不確定能否保住這座豪宅，也不知能否繼續待在倫敦，還是會被迫離開。

自俄烏戰爭開打後，弗里德曼對於自己受到的待遇感到非常沮喪，他說：「我在倫敦8年了，在英國和歐洲其他國家的投資達上億美元，如今他們的回應卻是奪走我的一切，把我趕出去。」

他強調制裁民間企業人士沒有意義，外界以為俄國富豪能迫使總統普丁結束戰爭的想法是「愚蠢的」，把優秀的創業家趕回俄國，對西方不會有什麼好處。