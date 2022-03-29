永豐銀行響應綠能政策，預計太陽能光電廠融資餘額三年內擴增至千億元以上；永豐銀行29日表示，旗下太陽能光電廠融資餘額至2021年底達約600億元、全台第一，2024年將挑戰千億元規模。29日統籌主辦6年期82億元聯貸，協助三地集團旗下三地能源等建置全台迄今最大漁電共生案，永豐擔任管理銀行並邀集11家金融同業參與，資金投入建置及營運位於台南七股160 MW電廠。

永豐銀行表示，響應政府推動再生能源及永續家園的目標，結合金融核心本業致力發展綠色金融商品及服務，攜手產業發展多元綠電解決方案以活化土地運用，包括屋頂型、地面型、水面型或校園風雨操場等，近期則投入發展漁電共生；自2019年起籌組大型太陽能光電廠聯貸案，迄今已主辦15件、累計金額達782億元。

同時，永豐銀行積極發展綠色金融科技服務，首創「綠能電廠資訊管理系統」並獲經濟部智慧財產局專利認證；永豐銀行指出，該系統運用大數據、人工智慧（AI）及雲端技術，透過關鍵數據協助建廠或融資決策及貸後管理等用途。

除攜手產業共同打造再生能源生態圈、力挺產業響應RE100搶攻全球綠色供應鏈商機外；永豐銀行指出，自2022年7月起，預計每年採購260萬度綠電、約當全行一年用電量的10％，以具體行動實踐行內綠能減碳計畫，由內至外逐步實踐邁向永續家園的願景。