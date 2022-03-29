星展集團最新宣布成立「永續董事委員會」（Board Sustainability Committee, BSC），由星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）親自擔任主席，專注於在2050年前達到淨零排放的目標。

為了落實淨零（net-zero）承諾，星展集團已於2021年成為首家加入「聯合國淨零銀行聯盟」（United Nations-convened Net-Zero Banking Alliance）的新加坡銀行，此次正式成立永續董事委員會，將積極於永續與金融本業結合，落實2024年對可再生能源與綠色金融之融資將達到新幣500億元（逾1兆新臺幣），更承諾至2039年將終止對燃煤業的融資。

該集團同時額外提撥1億新幣（約21億新臺幣），促成星展擴大在金融服務以外的影響力，尤其是公益方面，並於星展基金會既有「商業影響力」（Business for Impact）主軸外增設「社區影響力」（Community Impact），將扶助範圍拓展至教育、長者關懷及環境保育。

星展集團亦將供應鏈道德行為守則及永續原則納入採購合約，截至2021年底，近100％的新進合約廠商均完成簽署。高博德表示，疫情突顯了環境、社會和公司治理（ESG）的重要性，星展在積極將環境與業務推動結合的同時，也同樣重視社會不平等的問題。

星展集團此次增提的1億新幣資金，除將提升星展對社會企業的扶持力度，還將進一步用於支持解決亞洲日益緊迫的重要社會議題，以及星展銀行的其他公益和慈善專案，在非常時期協助社區進行紓困或急難救助。