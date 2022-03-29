國內規模最大、總獎金最高的「第一金控正新瑪吉斯盃」全國網球團體錦標賽，今年賽事5月20日到22日在彰化員林運動公園進行，這是國內網壇最具指標性的賽事，參賽選手包含青少年組（10、12、14、16歲組排名賽）、大專乙組、公開組及壯年組等橫跨各年齡層，預計上千位網球好手角逐榮耀，在第一金控及正新橡膠公司長期支持贊助下，賽事已邁入第12年，今年總獎金上看新台幣44.6萬元。

大會特別邀請2010年廣州亞運網球男團金牌易楚寰擔任代言人，綽號「小寶」的易楚寰的雙打世界排名最高曾來到109位，曾多次披上國家隊戰袍，除了2010年廣州亞運助網球隊在男團摘金，該屆亞運也在男雙帶走1面銅牌，2006杜哈亞運也有男團銅牌進帳。

不只擔任代言人，易楚寰今年將於本次賽事代表公開組「青年公園網球場隊」登場出擊，他前年率隊完成公開組衛冕，今年目標挑戰3連霸。

比賽能順利舉辦，贊助商的支持相當重要，第一銀行長期支持台灣體育運動發展，每年投入大量經費舉辦及贊助各類體育賽事，除成立男子桌球隊推廣桌球運動，也贊助舉重、柔道、角力等項目，積極為基層體育扎根及國內運動發展盡一份心力，連續3年蟬聯體育推手獎肯定。

瑪吉斯輪胎長年力挺運動賽事，除持續贊助NBA、MLB等國外賽事外，更大力支持包含網球、桌球與羽球等台灣各級賽事，運動贊助結合瑪吉斯的品牌精神，讓正新瑪吉斯躋身國際一線品牌。

第12屆「第一金控正新瑪吉斯盃」全國網球團體錦標賽已正式開放報名，詳細報名資訊請上中華民國網球協會官方網站查詢。

第一金控正新瑪吉斯盃網球賽即日起開放報名至4月20日。（海碩整合行銷提供）