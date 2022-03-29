28歲港星陳欣妍，擁有亮麗外型和令人稱羨的魔鬼身材，憑著綜藝節目《美女郊遊遊》爆紅，晉升新一代女神，近日她在新戲挑戰年輕辣媽角色，穿上熱褲展現姣好身材受到熱議，不過人紅是非多的她，又被翻出黑歷史舊照，再度成為焦點。

擁有火辣身材的陳欣妍，常在社群大秀腹肌和纖細有料曲線，不過她在出道前3年，曾以真名陳曼姿參加商場舉辦的型男潮女大賽，但最後卻落選，而她在因《美女郊遊遊》爆紅時，就被曝光過當時選美的舊照。

陳欣妍出道前參加選美舊照。(圖／取自銅鑼灣地帶臉書)

只見她當時臉蛋較為圓潤，鼻塌、膚色偏深，五官也不像現在這麼精緻，但她出道6年來，顏值神進化，變成大眼挺鼻標準女神模樣，還擁有前凸後翹完美身材，因此也引來整形疑雲，不過她曾坦承自己對美食沒有抵抗力，體重最胖到62kg，後來因家族遺傳甲狀腺問題，讓她暴瘦20 kg，心跳也變得不規律，經常出現心悸。

而在甲狀腺病發後，陳欣妍也體認到健康比一切重要，現在靠著吃藥和每天運動維持健康，不時會在社群分享美照的她，和演員男友沈震軒穩定交往中，可說是愛情事業兩得意。