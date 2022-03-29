五月天今晚一同舉杯慶祝成軍25週年紀念日。（截自IG）

五月天今晚直播慶祝成軍25週年紀念日。（截自IG）

今天是五月天成軍25週年紀念日，5人首度一起在IG直播，與線上3萬多名粉絲舉杯慶祝，阿信謙稱直播內容不一定會被媒體報導，因為「我們比較不紅了，要看他們有沒有這個興趣」。

今晚阿信一開場就表示，老人最喜歡提當年勇，所以今晚要聊當年勇，怪獸秀出五月天發行過黑膠唱片，共有9張專輯、10張黑膠，因為《第二人生》有明日和末日版，阿信驚呼：「我們不是說發10張專輯就要退休了嗎？沒想到已經10張了，拜拜！」語畢當場嚇瘋粉絲。

由於五月天之前只有阿信、怪獸和石頭有IG，瑪莎今天特別進公司開了IG帳號，跟冠佑一起入鏡，但他沒有梳化一直抗拒露臉，被冠佑噹：「瑪莎就不想進來啊！」阿信也只露臉一點點，被怪獸笑說：「你那邊小小的。」阿信聽了反嗆：「你才小小的！」石頭則特別戴上蝙蝠俠面具現身，阿信說，成員中有3人是射手座，所以今晚改叫「射手座合唱團」。

五人久違幕前，在直播中分享近況，瑪莎表示，最近在製作法蘭、HUSH的專輯，看能不能寫一點新歌。阿信接話：「能寫啊，是好不好聽的問題。」阿信則透露，自己最近也在忙法蘭、白安的製作案，「我還寫了一首歌詞，真的很好聽，聽了會哭」，並洩漏線索表示這首歌是寫給長得像冠佑的人。

怪獸和石頭最近都在陪小孩，怪獸說，他除了陪小孩，也有製作別人的歌，被阿信問「有在寫五月天的歌嗎？」他苦笑「如果能我也很想啊」。冠佑則分享女兒小玫瑰講的冷笑話，一隻老鷹的英文叫「一狗」（Eage諧音），兩隻老鷹叫「兩狗」。

五人開心話家常，阿信更即興唱起〈瘋狂世界〉，由怪獸彈琴伴奏，在線粉絲聽得不亦樂呼，紛紛敲碗希望早日聽見五月天的新歌跟演唱會。