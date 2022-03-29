110年度個人綜合所得稅將於今年5月1日開始申報，勞保局為方便民眾報稅及核對所得扣除額，已將110年度勞保、農保、國保的個人繳費資料提供財政部財政資訊中心，被保險人若以網路列舉申報綜合所得稅，在網路申報時，報稅系統會自動顯示110年度可扣抵總金額，不須另行檢附繳費資料。 勞保局表示，勞（農）保被保險人除可向投保單位（投保農會）申請繳費證明外，自今年4月1日起可以插卡（自然人憑證）或免插卡（健保卡卡號+設籍戶口名簿戶號）方式登入勞保局e化服務系統「個人網路申報及查詢作業」（ https://edesk.bli.gov.tw/na/）線上查詢及列印；或持身分證及印章向勞保局各地辦事處查詢列印繳費證明。

另國保被保險人除可使用上述方式查詢及列印國民年金繳費證明外，還可至勞保局全球資訊網線上申辦區申請郵寄；或電洽勞保局國民年金組（02-2396-1266轉分機6033）申請；或持自然人憑證到統一超商利用多媒體資訊工作站列印（須自付列印費用）。

勞保局表示，民眾透過上述方式查詢之勞保、農保、國保繳費證明資料，僅為申報綜合所得稅之參考，若申報扣除金額與查詢金額不符者，可自行檢附證明單據正本申報。

勞保局提醒，依所得稅法規定，健保費可全額列報扣抵，不受每人每年2萬4,000元的保險費列舉扣除額限制，而勞保費與其他人身保險費（一般商業保險、農民健康保險、國民年金保險及軍公教保險等）之列舉扣除額度合計上限為2萬4,000元。