深受債務違約危機的前大陸地產界巨頭恒大集團創辦人許家印近日賤價拋售豪宅，他手中一座位於深圳灣一號的980平方米（296.45坪）、原價4億元人民幣（合台幣18億元）的豪宅近日委託仲介出售，售價直降1.2億元人民幣（合台幣5.4億元）拋售，相當於砍價3成。仲介商也對媒體確認，豪宅房主確為許家印。

《多維新聞》引述《中國基金報》報導，該豪宅為整層天際大平層，建築面積980平方米，4室4廳，中西式廚房+4個功能房+避難室+酒窖+雙工人套房+無邊游泳池，還有獨立的刷卡系統。

深圳灣1號是位於後海中心區東濱路與科苑大道交匯處西北側，緊鄰深圳灣內湖的一線海景地塊，是集辦公、居住、酒店、商業於一體的高階城市綜合體，將建成後海地區標誌性建築羣，總建築面積358,000平方米，建築高度70米至338米。

報導說，這不是許家印第一次對外出售豪宅，2022年年初，據地產仲介資訊，許家印的廣州豪宅也在出售中。據稱該豪宅的面積為753平米（227.8坪）的複式豪宅，當時市場價為1.1億元人民幣（合4.95億台幣），按8千萬元人民幣（合台幣3.6億元）便宜賣出。

報導表示，恒大自去年爆發財務危機以來，為保持公司正常運營，許家印聲稱從2021年7月1日至今，他個人已經拿出70億元人民幣（合台幣315億）現金幫助恒大渡過危機。這些資金主要用於恒大兌付每月10%的理財產品、總部員工發薪、償還到期境內外公募債利息、推動大陸各地專案復工復產等。而這些資金都是來自他個人抵押股票，出售位於香港的別墅，賣掉私人飛機，還有將位於深圳灣一號和廣州珠江新城自住的房子擺上貨架。