擁有5萬多名社員的臺南市第三信用合作社，今(29)日依過去慣例，仍假台南大飯店會議廳，召開110年度業務報告的年度社員代表大會，由理事主席郭登全主持；他表示，去年順利完成稅前盈餘4697.2萬元營運目標，將分派0.25元社員股息。此外，看好內需產業的發展潛力，未來將衝刺營運穩定成長的中小企業，給予無擔保物的放款業務。

臺南三信是全臺南市惟一僅存的信用合作社，去年底存款總額230億餘元，較前年同期成長兩億餘元，放款總額177億餘元，大幅激增13億餘元；郭登全指出，放款大幅成長主要拜南市房地產蓬勃發展所賜。

南三信存放比率仍維持76％原有水準，逾放比率只有萬分之五；去年全年總獲利為4697.2萬元，較去年同期增加400萬餘元。今年仍將維持原有水準，分派.25元社員股息。

郭登全坦言，目前房地產行情，已達到相對高價位的水平，基於「穩健成長」是南三信向來堅守的經營理念；所以今年將不再追求房地產放款業務的高成長，將更積極尋找有發展潛力，以內需產業為主的中小企業放款業務。

郭登全指出，凡每年營收達到約300萬元規模，過去三年的營收都有成長的中小企業，再搭配信保基金，企業主即不需任何擔保品，即可向該社申請貸款，貸款總金額約其年營收三分之一以上，最高的上限為80％年營收，基本放款利率約3.06％。目前這些中小企業循該項放款管道，已取得的資金，不少個案為300萬元至500萬元之間，最高也有放款總額上千萬元個案。

南三信表示，展望2022年，雖然新變種病毒Omicron仍不斷在全球各地快速擴散，不過隨著病毒檢驗量能精進、疫苗覆蓋率提升，全球經濟仍可望持續復甦步伐，預估全年成長率為4.4％。

臺灣經濟在各國政府激勵措施推動下，帶動出口有機會再創新高，加上消費動能回溫、國內外廠商持續投資，預估成長率可望超過4％；惟因疫情發展仍有不確定，以及通膨升溫致貨幣政策緊縮、利率上升，可能衝擊經濟復甦，另外美國、中國的經濟成長率下修，都可能衝擊台灣2022年的出口與景氣。

南三信面對競爭激烈的金融環境及法令的束縛，仍以極有限之資源，秉持著兢業經營精神，積極催理呆帳及過期帳，改善資產品質，厚植淨值，降低逾放比率，健全財務結構，使該社在金融市場，仍佔有一席之位。