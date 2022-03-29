開課囉！為鼓勵青年發展創新思維，關心社會議題，台中市政府社會局與台中社會創新實驗基地，特別於29日青年節，舉辦「台中青年秀社創」資源說明會暨團隊共識營，邀請台中社創基地新一期第10期進駐團隊和多領域顧問團約50人參與，社會局副局長陳仲良也到場共襄盛舉並頒發顧問聘書，與夥伴交流。

社會局副局長陳仲良表示，青年朋友的創意發想孵化社創團隊，各個專業領域的學者、專家和業師的輔導，則是社創團隊將想法化為行動的幕後功臣。台中社創基地自107年開辦以來，藉由系統化的課程規劃、人才培育、組織診斷、資訊交流，公私協力跨域合作激盪，已協助超過百家的社創團隊，發展多元新穎的方式，增進解決社會問題的能力。

如110年進駐團隊ASK愛使可創新教育股份有限公司，獲得經濟部中小企業處小型企業創新研發計畫（SBIR）肯定；別是巴教育有限公司獲得佐登妮絲國際股份有限公司支持，開發盲人數字輔具及師資培育課程，贈與台中市私立惠明盲校。期待更多青年夥伴加入台中社創基地，共同發揮社會影響力！

社會局表示，台中社創基地的新進駐團隊豐富多元，包含袋代設計有限公司致力於永續設計與永續教育；AITENGA 天愛花布工作室協助烏干達婦女脫貧；日出身體劇場訓練個人肢體表達能力，消除標籤化；愛陌生股份有限公司發展AED 智慧化整合服務等。這次共識營也邀請歷年的畢業團隊參與，傳承社創精神，分享進駐心得與歷程，強化台中社創基地、進駐團隊與顧問、業師的合作，共創資源連結與媒合機會。