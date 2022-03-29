索羅門群島總理29日表示，中索兩國已經準備好簽署安全協議，同時他否認一些報導稱「索羅門受到壓力，允許中國在所建立海軍基地」。中國外交部發言人汪文斌今天（29日）在例行記者會中回應，兩國的合作符合國際法和國際慣例。

美國《紐約時報》等外媒日前報導，一份洩漏的文件顯示，中國和索羅門群島即將簽署一項安全協議，該協議可能為中國軍人和軍艦進入這個在第二次世界大戰中發揮關鍵作用的太平洋島國打開大門。消息曝光後，引發歐美多國警惕。

紐時報導稱，目前尚不清楚該協議由哪一方發起，該協議將使索羅門群島總理馬納西·索加瓦雷擁有籲請中國保護他的政府的能力，同時為中國提供一個位於美國和澳洲之間的行動基地，可以用來阻斷南太平洋的航運。

該洩密文件稱，「索羅門群島可根據自身需要，要求中國派遣警察、武警、軍事人員等執法和武裝力量赴索羅門群島協助維護社會秩序，保護人民生命財產安全。」該文件允許中國提供「其他任務方面的協助」，並要求保密，指出「任何一方不得向第三方透露合作信息」。

針對中索兩國已經準備好簽署安全協議，汪文斌表示，中方已經多次闡明，中國和索羅門群島這兩個獨立的國家開展正常的執法安全合作，符合國際法和國際慣例，有利於增進所社會的穩定和長治久安，也有利於增進地區國家的共同利益，無可指摘。

汪文斌表示，中方希望相關的國家切實尊重索方的主權，尊重索方自主作出的決定，而不是居高臨下的認為自己有資格去要求索方做什麼，或者不做什麼。