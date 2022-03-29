某國立大學胡姓博士生（現已休學）與女子小君（化名），在同一研究所辦公室擔任研究助理，胡男卻屢次對小君動手動腳，襲臀、背後擁抱、摸腿、捏腰等樣樣來，還傳鹹溼訊息：「屁屁很好摸ㄛ」、「ㄢㄢ約ㄆ（砲）嗎」等騷擾，小君忍無可忍提告求償99萬4000元。新北地院一審判胡男要賠20萬。上訴二審，台灣高等法院加碼15萬，判胡男得賠償35萬元，全案確定。

根據判決書，小君指出，與胡男在同一間辦公室內工作，兩人都很喜歡貓咪，因此經常會在校園中一起餵養流浪貓，沒想到自2019年4月起，胡男屢趁兩人單獨相處時對她毛手毛腳，包括強行從後方環抱至雙腳離地、揉捏臀部至少7次，或是摸腰側、大腿內側等私密部位，多達10多次。

還傳「屁屁很好摸」、「內衣是黑色蕾絲ㄇ」、「ㄢㄢ約ㄆ嗎」、「你什麼時候跟我約打ㄆ」、「我們不是Ｏ友ㄇ」、「要來跟我蕉流ㄇ」等鹹溼訊息騷擾，讓小君忍無可忍提告求償99萬4000元。

胡男辯稱小君曾說自己是同性戀，他也曾有交往超過10年的女友，對小君是以男性來看待，平時也是用與男性同儕互動的方式互動，確曾以手輕觸她的左臀邊緣，但這是同性之間的打招呼方式，並非出於性騷擾之意。

不過新北地院一審不信胡男說詞，判他得賠小君20萬元。小君不滿提出上訴。高等法院合議庭認為，胡男不僅傳訊息騷擾小君，還多次不顧小君抗拒，強行環抱、揉捏臀部，種種行為涉犯強制猥褻罪，最終裁定他得再賠償15萬元，總計得賠償35萬元，全案確定。