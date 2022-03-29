加工出口區管理處中港分處30日上午10時在東海大學聯合舉辦徵才博覽會。（加工出口區管理處中港分處提供）

經濟部加工出口區管理處中港分處、勞動部勞動力發展署中彰投分署，30日上午10時在東海大學聯合舉辦徵才博覽會，總計超過85家廠商，提供超過5000個職缺，薪資上看60K，勢必吸引許多民眾前往求職。

迎接AI時代，多種相關產業蓬勃發展，為協助企業覓得好人才，社會新鮮人及求職民眾找到好工作，加工出口區管理處中港分處舉辦「東海大學就業暨實習徵才博覽會」。

中港分處梁又文分處長表示，本次徵才博覽會由主（協）辦單位邀集優質企業，包括光學鏡頭、電動車製造商、半導體附屬設備等企業，應徵職缺包括機械、電機、研發、電控、電子、資訊等專業工程師、國貿人員及環安衛人員等。

此次總計超過85家廠商，企業橫跨12項產業，提供超過5000個職缺，薪資上看60K，各家公司制度完善，薪資福利優厚，部分廠商還提供三節獎金、年終獎金、績效獎金、員工分紅、伙食津貼、員工旅遊等福利等，歡迎社會新鮮人及求職民眾踴躍參加。

活動現場有企業面談、產業分享、職涯諮詢及履歷健診等專區，集結各類行業暨優質廠商，提供民眾及廠商最有活力、最貼心的服務，以協助廠商解決人力需求。歡迎社會新鮮人及求職民眾，把握這次與雇主面對面應徵的機會，增加錄取機率。徵才職缺資訊歡迎至加工處官網（http://www.epza.gov.tw）「就業訊息」查詢，或洽中港分處（04）26581215分機648蔡小姐。