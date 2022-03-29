德淵（4720）因大環境原料及運費上漲影響，影響公司去年獲利表現。全集團2021年度每股盈餘0.3元，較2020年0.74元衰退不少。

德淵表示，2021年營收35.5億元，年成長12％，創下歷史新高。

其中，特化部門與國際知名手持及穿戴大廠合作，研發新製程技術成功，快速導入至客戶新產品， 帶動該事業體占集團營收14％，2021年不但營收有較高度成長，在科技業持續暢旺下，獲利也有大幅成長

2022年德淵已增設特化部門專屬產線，取得其年度訂單。新技術平行推廣於其他客群，今年特化產品的營收將持續且有較大的成長幅度，而熱熔膠產品在原料及運費漲勢相對和緩下，並導入新材料規避原料的漲幅，獲利可望逐步回升到過去水準。

另外，為強化ESG及推廣綠色經濟、生物經濟、循環經濟與低碳經濟發展策略，德淵29日董事 會通過與生物可分解材料之業界翹楚-銘安科技（股）公司（Minima）在歐洲波蘭合資設廠，共同開發、生產、和銷售可生物分解的材料及產品，一同拓展歐洲市場。

隨著全球各國家倡議淨零碳排的宣示，德淵國際化布局也要接軌當地政府的永續發展政策。

在電子產業綠色方案方面，德淵受邀於4月Touch Taiwan展覽中發表兩場演說，說明面板生產工業4.0綠色組裝生產，及面板及電子產品循環回收配套綠色方案。