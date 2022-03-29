「台灣第一AV女優」吳夢夢日前接受《BBC中文版》專訪，已在AV產業工作6年的她坦言本來會覺得是錯事，但逐漸在作品中找到成就感與使命感，如今她說「無法克制住自己，很喜歡做這件事情」已變成興趣；她也呼籲女生不要只因高薪就被吸引去拍片，「這東西會跟著你未來20年、30年到你死去為止。」

吳夢夢說，她的父母在她不到1歲時就離婚，出生到國小畢業前，她都住在保姆家，國中時因父親生意失利住進祖父母家，她自此學會網路交友，開始會傳裸露照片給網友看，她坦承「是一種想要被愛、被認同的感覺」，曾有網友對她說，她滿足了對方的慾望，她則漸漸將此視為一種使命感。

吳夢夢接受《BBC中文版》專訪，她坦言本來覺得拍片是錯事，但逐漸在作品中找到成就感與使命感，如今她說「無法克制住自己，很喜歡做這件事情」。（翻攝自BBC網頁）

吳夢夢接受《BBC中文版》專訪，她坦言本來覺得拍片是錯事，但逐漸在作品中找到成就感與使命感，如今她說「無法克制住自己，很喜歡做這件事情」。（翻攝自BBC網頁）

隨著近年色情直播平台崛起，吳夢夢投入色情產業後，開始找到更多成就感，她也在過程中認識現任男友，對方也是兼職演員，因此她現在只與對方拍片；她也感性地說目前父母都已知道，但不會與她談論拍片細節，許多台灣女優會爆發家庭革命，她慶幸自己沒有。

此外，吳夢夢坦言從事AV行業後，已對婚姻沒有想像；台灣目前女優每部片酬約8至20萬，幾乎是勞工薪資的2倍，但吳夢夢呼籲也想從事此產業的女性「不要被1天10萬、20萬薪資給吸引，它不只是個日收10萬的工作，它是你一輩子會遇到的問題，這東西會跟著你未來20年、30年到你死去為止。」