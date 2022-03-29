疫情下的宅經濟持續發酵，據IDC最新數據指出，2021年第四季台灣顯示器市場總量突破42萬台，較2020年同期成長逾20%，創下近8年新高，三星也看準台灣消費市場的需求，正式在台推出在年初CES上獲得大獎殊榮的智慧聯網螢幕Smart Monitor M8以及電競螢幕奧德賽Odyssey Neo G8，讓消費者除了能享受更佳的螢幕體驗，也能讓高顏值的螢幕正式進駐台灣消費者的家中。

三星智慧聯網螢幕Smart Monitor M8配備可拆式磁吸視訊攝影機SlimFit Cam。（三星提供）

全新的智慧聯網螢幕Smart Monitor M8，採厚度僅11.4mm超薄機身設計，機身還擁有純淨象牙白、唯美薔薇粉、沉靜湖水綠和知性夕霧藍 4色，讓為使用者的家中增添不同的個人色彩，在功能上其4K UHD面板也搭載最高99% sRGB色域空間，更無須連接個人電腦，內建Wi-Fi即可直接連接網路，透過免費網頁版Microsoft Office 365就能立即檢視及編輯文件，同時配備可拆式磁吸視訊攝影機SlimFit Cam以及內建Google Duo等熱門應用程式，還有內建智慧電視介面去觀賞串流影音，螢幕還能化身SmartThings控制中樞，方便使用者在各場景下使用，定價1萬9900元，31日到4月7日在指定通路開放預購，4月8日正式開賣。

三星全新奧德賽Odyssey Neo G8搭載全球首款兼具4K畫質及1000R曲面螢幕，預計於6月初在各指定通路上市，定價3萬9900元。（三星提供）

另外為了滿足正快速成長的電競族群，三星也帶來了全新的電競螢幕奧德賽Odyssey Neo G8，搭載全球首款兼具4K畫質及1000R曲面螢幕、240Hz畫面更新頻率、1ms反應時間的顯示螢幕，透過Quantum Mini LED面板達14位元灰階控制，能精準刻畫暗部及亮部細節，加上Quantum HDR 2000技術提供高達2000 nit超高峰值亮度及1,000,000：1原生對比度，以帶來更佳的遊戲體驗，同時還擁有CoreSync光效自動調整設計，可配合遊戲場景自動變化燈光效果，預計於6月初在各指定通路上市，定價3萬9900元。

台灣三星於3月31日至6月30日期間推出，凡購買智慧聯網螢幕Smart Monitor M8登錄即送Galaxy Buds Live，預購再加贈水虎福杯金虎爺禮盒組（三星限定款）。（三星提供）

台灣三星也於31日至6月30日期間推出活動回饋粉絲，凡購買智慧聯網螢幕Smart Monitor M8登錄即送Galaxy Buds Live，預購再加贈水虎福杯金虎爺禮盒組（三星限定款）；購買智慧聯網螢幕Smart Monitor M7、M5亦有優惠，登錄即贈羅技無線滑鼠鍵盤組；而購買智慧聯網螢幕全系列產品，周周皆可挑戰加碼抽Galaxy S21 FE 5G 8+256GB。