北上車道受阻釀災 台中大安溪橋深夜車禍2傷 22:022022/03/29 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大安溪橋29日深夜發生兩車碰撞事故，造成兩駕駛受傷送醫。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大安溪橋29日深夜發生兩車碰撞事故，事故小客車橫在橋上，由於大安溪橋正在進行施工致道路縮減，這起車禍造成北上車道受阻，兩車駕駛送大甲李綜合救治，事故確切原因待警方調查。 警方調查，大安溪橋北上車道近期施工，橋面放置紐澤西護欄，橋面車道縮減，今夜兩部小客車在施工處不慎碰撞，車體橫在橋中，北上交通受阻，目前已出動拖吊車清理。 國道施工車遭後車追撞釀死傷 原來是「駕駛輔助系統」惹禍 泰安鄉苗62線道路施工意外 1少年墜落邊坡重傷 #橋面 #安溪橋 #施工 #道路縮減 #兩車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奇蹟！台64快速道自撞翻車 男子跳10樓高架橋躲酒測僅輕傷 08:532022/03/11 社會 撞擊畫面悚！BMW酒駕撞死女騎士 肇逃連撞兩車被判過失致死罪 18:172022/03/25 社會 擔憂鳳鳴陸橋天天塞 地方促盡速打通計畫道路 17:432022/03/11 生活 鳥襲、施工毀損、偷電纜 南北停電狀況多 04:102022/03/16 財經焦點 金門莒光樓內部空間再優化 3／21起封館施工小美容 18:452022/03/18 生活 壽山動物園整建 揪專家為樹把脈 04:102022/03/13 地方新聞 快儲水備用！高雄這3區28日晚間停水 影響逾3萬戶 22:362022/03/27 生活 花蓮玉興橋拓寬工程恐延誤5個月 立委傅崐萁籲進度與安全並重 11:462022/03/24 生活 嘉義市鐵路高架化切換臨時軌 3-5月利用周六深夜施工 16:512022/03/09 生活 陸多地發布建築業清退令 超齡農民工面臨轉型 11:412022/03/18 兩岸 嘉義市鐵路高架化工程夜間施工 噪音擾人、陳情不斷 18:402022/03/21 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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