台中市大安溪橋29日深夜發生兩車碰撞事故，事故小客車橫在橋上，由於大安溪橋正在進行施工致道路縮減，這起車禍造成北上車道受阻，兩車駕駛送大甲李綜合救治，事故確切原因待警方調查。

警方調查，大安溪橋北上車道近期施工，橋面放置紐澤西護欄，橋面車道縮減，今夜兩部小客車在施工處不慎碰撞，車體橫在橋中，北上交通受阻，目前已出動拖吊車清理。