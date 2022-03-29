水湳中央公園特區受惠大型公共建設挹注，迅速竄升為台中房市熱門焦點，今年將陸續進場的豪宅預售案，如「總太至境」、「豐邑PARK ONE」紛紛喊出8字頭的超高單價，一開案直接挑戰七期新市政中心的預售行情！

台中房產業界認為，支撐水湳高房價的重要條件，包括土地成本劇升、生活環境便利性、政府主導大型建設等三大因素，推升水湳預售案一推出，隨即展現中台灣豪宅聚落的氣勢。

根據內政部最新實價登錄資訊顯示，水湳主戰場「文商段」土地價格不斷創下新高，109-110年土地每坪均價為211.7萬元，相較107-108年土地每坪均價為172.13萬元，短短數年間土地價格漲了約23％，快速上升的地價成本直接反應在建案價格上，成為支撐水湳預售行情的重要關鍵。

此外，水湳中央公園特區擁有67.34公頃大面積公園，約是台北大安森林公園的2.58倍面積大小，附近有國道１號、74快速道路和捷運綠線，以及鄰近大型購物商場如西邊有新光三越、大遠百，東邊有正在動工的漢神洲際購物中心，在生活環境、購物便利性、交通網絡方面取得平衡點，並以「低碳、智慧、創新」朝向宜居城市的目標發展，對其未來房價的保值、增值值得期待。

最後，由政府主導的大型公共建設，包括水湳國際會展中心、台中綠美圖、智慧營運中心、中台灣電影中心和水湳轉運中心等建設，投資金額高達約310億元！以20萬坪中央公園打造八大公共建設架構五大專用區建地，形塑出與國際接軌的經濟文化核心，亦是最多普立茲克獎大師作品競技的國際舞台，包括日本建築師妹島和世、美國建築教父Frank Gehry和法國Portzamparc等知名建築師，預期未來將成為企業主、層峰人士首選的豪宅聚落。

總太地產董事長翁毓羚認為，水湳智慧城將是見證台中產業轉型、立足國際的重要舞台，未來，也會吸引全台灣眾多實業家、企業家、創業家在此落籍，必須要與這些層峰領袖共同回應全球產業發展最關鍵的「永續」議題，在思考上去連結到與整個地球村一致追求的品牌價值與永續精神，以此目標定制未來的新居所，方能夠讓行走國際的企業領袖安心宜居。

總太集團30周年的年度首發案「總太兼得」，未來將是台中第一棟取得well國際健康建築認證的集合式住宅，位於敦化路上、基地面積2,775坪，以周邊土地成交行情推估，新案預售單價從6至7字頭起；而中央公園第一排的指標豪宅預售案「總太至境」，基地面積649坪，規劃樓高28層，總戶數52戶，每坪單價預估8字頭起。

此外，水湳中央公園特區率先進場的重量級大案，就是豐邑機構在「文商段」推出的豪宅預售案「豐邑PARK ONE」，樓高25層摩天住宅大樓，產品規劃3～4房，總戶數140戶，每坪單價8字頭起，總銷金額約120億元。

值得一提的是，雙橡園開發也將在水湳中央公園特區，推出基地面積逾4,117坪的豪宅預售新案。依雙橡園過往的豪宅大樓規劃設計，推估將採用更耐震的「鋼骨結構」，並以大車道單進單出、前後場分流的服務動線建置，目前第七棟豪宅3.0積極規劃中，預計2023年推出。