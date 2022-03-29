古裝劇《後宮甄嬛傳》首映播畢至今超過10年，依舊能在電視台看到重播，討論熱度也幾乎沒停過，當初更捧紅一大票女星，而飾演「雍正帝」的陳建斌演技也令觀眾印象深刻；而陳建斌在劇中被一堆女人圍繞，不免令人稱羨，但他多次親吐無奈真相，每次下戲後聽到她們嘰嘰喳喳，心情特別鬱悶還直言「真的很煩」。

最近微博瘋傳一段陳建斌講述拍攝《後宮甄嬛傳》的幕後小故事，外界都以為他飾演皇上被一堆妃子包圍是很享受的事，劇中也是有出現皇上被後宮吵到很鬱悶，陳建斌透露這反應不是演的，因為他「真的很煩」；陳建斌說在拍攝時，現場幾乎都是女演員，當下戲時她們你一言我一語，他一個大男人無法加入話題就算了，也吐槽她們同時說話太吵，聽久了心煩。

陳建斌透露演皇上背後有多無奈。(圖/ 摘自微博)

從過去《後宮甄嬛傳》的拍攝花絮影片中，有陳建斌要換衣服，飾演妃子的女演員們會開玩笑「皇上脫衣服囉」，讓他當下只能揮揮手，無奈地要她們「回宮去」、「妳們都回去」。

這些花絮畫面在網路上瘋傳，也令眾人笑破肚皮，「真真體會到了皇帝的無奈」、「陳建斌說出真相，有的福氣不是給了就能享受的」、「一個男人面對一群女人真的滿崩潰」、「《甄嬛》看不膩啊」、「剛好最近又重看，快笑死」。