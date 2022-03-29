近期台股由消息面主導，多空消息對行情影響力正在上升，從俄烏戰事進展、美國Fed升息步伐、兩岸疫情變化等。只要消息面趨於正面，市場情緒轉趨樂觀，行情上漲機率就大；而消息面趨於負面，市場情緒轉趨悲觀，行情下跌機率就大。

短線上，台股築出雙底後，由於逼近今年1/18日高點18575點及2/10日高點18338點所連結的下降反壓，部分籌碼先行出場，大盤就在關前17400~17600持續整理，以個股表現為先，等待進一步的利多催化。這一類偏重消息面的盤面，市場心態難免偏短，容易有賺先跑一趟，故近日個股攻勢的延伸性較先前下降，多數股票走勢為進三退二或進二退一，攻勢步調相對放緩，同時常收出上影線，操作要有此認知，然後依此來擬定進出策略，股價噴出之際不追。

之前提到當前的選股以資金認同度較高的股票為先，而資金認同方向有二，一是與報價上漲有關的受惠族群，二是有政策扶持的個別產業(如綠能、生技、軍工、重電等)。首先在漲價概念中，繼鋼鐵股受惠國際鋼價走揚，股價大漲一波之後，由於主要肥料出口國的俄羅斯宣布禁運化肥原料後，化肥供給緊張，全球化肥價格紛紛大漲，相關的農糧概念股(含肥料、農藥等)獲得資金認同，如看好的東鹼、台肥、惠光、興農等股價相繼走高，值得持續留意。

再來由於大陸疫情升溫，上海分區封城，相關業者的出貨被迫遞延，目前傳出為了4月初的遞延出貨，貨代業者之間已掀起搶艙大戰，預估航空運價看漲20～30％，如長榮航、華航等營運也看俏，可列入追蹤。至於歐洲半導體廠暨微控制器(MCU)大廠意法半導體正式發出漲價通知，由於地緣政治因素造成材料與物流等成本上漲，加上部分半導體零組件短缺，第2季起將調漲全產品線價格，此舉激勵了新唐、盛群、松翰、凌通、笙泉、九齊等股紛紛大漲，由於第2季是MCU傳統旺季，後續值得留意。

至於今年適逢選舉年，之前提到民眾關心的議題勢必成為執政黨的施政重心；在選舉之前，相關產業都有被政策扶持的機會。當前由於本土疫情升溫，生技股與防疫關係密切，可望有更多利多挹注，未來具備想像空間，如智擎、美時、合一、中天、寶齡富錦等，也可觀察。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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