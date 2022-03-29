有網友在PTT發文，表示聽見建中生嘲諷「白癡才當教授」 。（截自PTT）

如今社會一切向「錢」看？一名網友發文，表示聽到兩名建中學生對話，嘲諷來分享學思歷程的學長教授，說「白癡才當教授」、「搞學術不如搞錢」、「我爸的牙醫診所就等我繼承」等語。眾多網友看完也感慨回：「在台灣純學術就是任人踐踏」、「教授的確沒牙醫爽阿」、「高中生價值觀崩壞最佳寫照」。

一名網友在PTT發文，表示在建中旁吃飯，聽見2個穿建中制服的學生對話，其中一個表示「白癡才當教授」，說今天來班上分享學思歷程的學長教授，是父親同學，但父親「賺的屌打他幾倍」。另一名學生則回「物奧早就沒人在玩，搞學術不如搞錢，我爸的牙醫診所，就等我繼承」。

對於兩名建中學生的對話，原PO好奇發問：「對教授開嘲諷的高中生，是高中生真有遠見？」。

對此，眾多鄉民們紛紛回應：「高中就開竅」、「聰明阿，年輕就知道選擇比努力更重要」、「哪句話說錯了」、「教授的確沒牙醫爽阿」、「以收入來看，建中人當教授的確是低收入吧」、「應屆高中生高分群也真的都往醫牙擠而不是純科學」、「在台灣純學術就是任人踐踏」、「說事實也是嘲諷難怪現在沒人要說實話」、「不要說現在，30年前就是這樣了...」。

也有人噓：「高中生價值觀崩壞最佳寫照」、「所以就是都不要有人教書大家都不用上學」、「年紀輕輕腦袋裡就只有錢還蠻悲哀的」、「台灣人眼中只看得見錢，悲哀」。