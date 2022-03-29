大樂透頭獎1注獨得 1.5億獎落高雄岡山 22:482022/03/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透1.5億頭獎一注獨得，獎落高雄岡山。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透第111035期今晚開獎。中獎號碼為43、16、29、24、27、21，特別號41；派彩結果，頭獎1注中獎，獎落高雄市岡山區，獎金新台幣1億5452萬7268元。 大樂透今天頭獎在高雄市岡山區大仁北路392之1號的億財彩券行開出，1注獨得。 派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。 櫃買業績發表會3／29開跑 台中房市329檔期推案熱絡 Q2總銷上看千億 #1注獨得 #獎落 #大樂透 #29 #派彩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買3/29起連推八場次業績發表會 15:542022/03/23 財經 侯友宜獻聲 重新發現新北29區 04:102022/03/15 地方新聞 1922平台4月退場！北市疫苗系統3／29重啟 預約時間一次看 16:502022/03/23 生活 俄稱與烏克蘭29日談判 雙方領導人無會面計畫 19:352022/03/28 國際 台積電早盤股價收復月線 市值攀升至15.29兆元 10:572022/03/23 財經 新闢20路公車員客10輛巴士採電動 彰客7路線也投入29輛電動大汽車 19:542022/03/24 生活 麗寶獨家STUDIO A 3/29進駐OUTLET 03:152022/03/16 財經 搭復興號要快 29日起只跑南迴線 04:102022/03/23 生活新聞 重新發現新北29區 侯友宜邀市民了解新北過去與現在 15:272022/03/14 生活 投資型保單 2月僅賣294億 04:102022/03/16 金融．稅務 Ferrari 296 GT3開啟躍馬品牌GT賽事領域的全新世代 16:092022/03/21 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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