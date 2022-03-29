大樂透第111035期今晚開獎。中獎號碼為43、16、29、24、27、21，特別號41；派彩結果，頭獎1注中獎，獎落高雄市岡山區，獎金新台幣1億5452萬7268元。

大樂透今天頭獎在高雄市岡山區大仁北路392之1號的億財彩券行開出，1注獨得。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。