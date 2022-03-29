日本首相岸田文雄29日指示內閣制定4項緊急對策，以因應俄羅斯攻打烏克蘭導致燃油和穀物等物價上漲。主要內容分別是應對原油價格高漲、食品穩定供應、為中小企業資金周轉提供支援、幫助生活貧困者。為應對原油價格高漲而對煉油商的補貼將持續發放至4月底。

經費從2022年度預算中確保的5萬億日圓新冠對策預備費和常規預備費中撥出。預料將在4月底彙總對策。