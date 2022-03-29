日相指示制定4項緊急對策 因應物價上漲 22:232022/03/29 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相岸田文雄29日指示內閣制定4項緊急對策，以因應俄羅斯攻打烏克蘭導致燃油和穀物等物價上漲。主要內容分別是應對原油價格高漲、食品穩定供應、為中小企業資金周轉提供支援、幫助生活貧困者。為應對原油價格高漲而對煉油商的補貼將持續發放至4月底。 經費從2022年度預算中確保的5萬億日圓新冠對策預備費和常規預備費中撥出。預料將在4月底彙總對策。 歐盟通過戰略指南 將組5000名歐洲軍快速應對危機 產經解析－不確定性增加 如何看待陸股後市？ #緊急對策 #物價上漲 #應對 #價格高漲 #對策 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022年2月景氣燈號續呈黃紅燈 10:242022/03/29 房市新訊 凍未條 鴨蛋、雞肉接著漲 04:102022/03/23 生活新聞 香港官員：Q1經濟無可避免陷入收縮 16:222022/03/27 財經 大陸林草局擬規畫國家公園 應加強外來物種入侵防範應對 17:582022/03/24 兩岸 鋼管雙雄 4月盤價漲一成 04:102022/03/23 證券．權證 佐岡 鋼構、不鏽鋼品一條龍服務 04:102022/03/25 產業特刊 美中就烏克蘭危機對話 美股收紅 道瓊上漲274點 05:352022/03/19 財經 《熱門族群》ST喊漲 MCU族群好嗨、這檔開外掛 10:282022/03/29 財經 豐興內銷盤價 全面平盤 04:102022/03/29 證券．權證 運費直飆 華紙Q2再吹漲風 04:102022/03/19 財經要聞 日本新幹線出軌卻無人受傷 這兩項對策可能奏效 20:212022/03/19 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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