受到美國德州乾旱、俄烏戰爭影響，棉花期貨28日在美國洲際交易所（ICE）一度升抵每磅1.41美元，創下2011年5月以來最高，累計過去三個交易日已上漲近9.5%。棉花價格走高將增加服裝成本，專家預料民眾未來要置裝可能得花更多錢。

美國是全球第三大棉花生產國，德州是主要產區，該州西北部產棉量約占全美產量的40%。棉花種植季通常為每年的3月至6月，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）日前發布報告指，今年第二季，包括德州在內的美西大部分地區將面臨異常乾旱。

研究機構Kedia Commodity主管Ajay Kedia指出，俄烏衝突帶動原油和化肥價格飆升，加上天候因素，預料棉花價格可能在未來幾個月漲至每磅1.53美元，甚至2美元大關。

棉花是製作服裝最常見的天然纖維，價格上漲會給全球紡織業帶來壓力。知名財經部落格零對沖（Zero Hedge）估計，若棉花價格持續飆升，隨著化肥和柴油等農業成本攀升以及運費調漲，服裝成本將大幅走高。