韓國Kakao Games發行及其子公司Glohow在台灣當地營運，由開發團隊LionHeart Studio推出的《奧丁：神叛》，終於在今日（29日）正式上線，手機雙平台與電腦版也在昨日（28日）起開放預先下載，不過今日上線開始，就已經有不少玩家不管在PC或手機上都無法登入，也有玩家分享到，因廠商開放大量工作室佔坑號，導致一般玩家難以加入，而且因為也有大陸的玩家湧入，因此體驗也沒有預期的好。

不過《奧丁：神叛》營運團隊早已表示，「將會致力為海外首發第一站之台灣玩家，獻上能盡情享受高品質遊戲體驗的環境，並做足萬全準備來應對各項挑戰，只為不負渴望遊戲上線已久玩家們的期盼。」，而目前登入即可領取專屬「雲豹」坐騎和專為台灣玩家設計的限定寵物「月牙熊」，輸入上市記者會上加碼釋出的慶祝特別序號（ODINTAIWAN）更可獲得「尤克特拉希爾的祝福戒指」， 玩家可透過遊戲畫面右上角的選單進入「設定」，並選擇「帳號」後登錄序號即可獲得。

韓國Kakao Games發行及其子公司Glohow在台灣當地營運，由開發團隊LionHeart Studio推出的《奧丁：神叛》，終於在今日（29日）正式上線，現推出台灣限定登入獎勵。（Glohow提供）

而從遊戲上市、玩家正式登入遊戲開始，除了能在「紀念正式上線！七天簽到」活動首日完成簽到後立即領取「奧丁上市特別寵物箱-台灣限定寵物月牙熊」之外；達成連續七日簽到時，還可獲取如：強化石補給箱、造型、坐騎召喚1次券，以及制霸號角選擇箱等獎勵。另同日一併開啟的活動還有「開啟戰士的使命」、「亞瑟拉德的命令」、「首儲拿好禮」、「挑戰神之人」以及「密米爾的智慧每日發送」等內容，凡完成上述活動的玩家，皆有機會透過豐厚獎勵，以提高角色戰鬥力與幫助升等的道具。