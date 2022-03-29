好萊塢巨星威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮衝上台甩了克里斯洛克（Chris Rock）一耳光，一秒場面鬧僵衝突轟動全球。雖然兩人的共同好友、歌手吹牛老爹（Sean Combs）事後曾對外表示，他們兩人在這起風波過後已經和好，但經外媒追查後竟發現，威、克兩人根本不是出席同一場會後派對，被質疑吹牛老爹這次牛皮吹破，他只好趕緊改口說「沒有說過兩人已經和好」，他是分別和兩人說話。

饒舌歌手吹牛老爹（Sean Combs）受邀參加本屆奧斯卡頒獎典禮，會後帶著女兒出席酒會。被問到威爾史密斯打人一事，立刻幫忙緩頰：「那不是什麼問題，一切都過去了，我能保證這一點；一切都充滿了愛，他們是好兄弟。」言下之意透露威爾史密斯和克里斯洛克已經順利和好，紛爭落幕，但事實是？

事實上，威爾史密斯是去了知名雜誌《浮華世界》主辦的官方會後派對。而克里斯洛克原本就只是擔任頒獎人，本來就計畫頒獎任務結束後就離開，當晚他並沒有出席官方派對，而是去了好萊塢王牌經紀人、合作對象包括瑪丹娜、U2的「蓋伊奧希爾尼」所主辦的私人派對；克里斯洛克和蓋伊奧希爾尼本來就是好友，加上他並非入圍者，因此事前就答應了蓋伊的邀約。雖然不是刻意不見威爾史密斯，但據相關人員表示，大家對於他們在會後不會碰面這件事「都鬆了一口氣」。

而根據八卦媒體《TMZ》報導，吹牛老爹的好友表示，吹牛老爹說自己沒有說過「兩人已經和好」，他是分別和兩人說話，然後再強調彼此是兄弟，只有愛。

而克里斯的好友則透露，克里斯當天被打後感到相當困惑，換好衣服後就離開現場，沒有等到典禮結束，接下來也前往和威爾史密斯不同場的會後派對。而威爾史密斯當晚也被拍到帶著小金人前往會後派對，在妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）和兒女的陪伴下進入會場，更在現場載歌載舞，露出燦爛笑容在舞池狂歡。旁證在在指出，威爾史密斯和克里斯洛克兩人事發後至今都沒有同場碰面，也沒有說過話。