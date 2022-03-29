烏克蘭首都基輔附近城鎮伊爾平。（達志影像／shutterstock提供）

俄烏戰火無情，軍車遭轟燒毀。(圖／美聯社)

俄羅斯與烏克蘭代表今（29）日在土耳其伊斯坦堡舉行談判，停戰希望露出曙光！烏克蘭同意接受「中立國」地位，俄羅斯則將「大量減少軍事行動」。不過，全國公務人員協會前理事長李來希先前即表示，烏克蘭願成「中立國」已經慢了！因為悲劇已然發生；他並問台灣年輕人3個問題，請好好想一想。

李來希在今(29)日在臉書貼文指出，當家園成了戰場，成了廢墟，生靈塗炭，百姓流離失所求助無門之後，再來要求談判，願意成為中立國？慢了！真的慢了！悲劇已然發生，未來國家重建之路遙遙無期。

李來希表示，烏克蘭躲過了兩次世界大戰，這次卻躲不過政治小丑無知與貪婪的荼毒，台灣的老百姓如果看的清楚的話，還要觸動兩岸局勢緊張的敏感神經，再來搞徵兵制，準備送年輕人上戰場？

李來希說，今天正逢青年節，藉用這個時機請台灣的年輕人冷靜的想一想，你們真的願意讓台灣成為大國間博弈的棋子？你們真的願意犧牲大好前途替政客們擋子彈？看看烏克蘭，想想台灣，也想想自己的未來！

據最新消息指出，俄羅斯與烏克蘭代表今（29）日在土耳其伊斯坦堡舉行談判。會後，俄羅斯宣布，在基輔及切爾尼戈夫大幅度減少軍事行動，烏克蘭也針對中立國、克里米亞歸屬議題提出條件，俄方認為非常具有建設性。

俄羅斯首席談判代表梅金斯基稱，烏克蘭同意接受「中立國」的地位，在未經包括俄羅斯在內的協議保證國同意的情況下，烏克蘭拒絕加入軍事聯盟，拒絕部署外國軍事特遣隊以及在烏克蘭境內進行軍事演習。俄羅斯則不反對烏克蘭加入歐盟，並且認為烏方的提議具有建設性，將回去與總統普丁報告。