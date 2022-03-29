向來很支持台灣原創設計師品牌的黃子佼-佼哥，這幾天行程滿檔，跑了超多場臺北時裝週活動，而其中最讓佼哥有感覺的又是哪一個品牌呢？被記者這樣問時，佼哥老實回答就是今天這場「PROJECTbyH.」最讓他心跳加速！

佼哥對於今日觀看的「PROJECTbyH.」服裝秀讚譽有加，直說會讓他心跳加速。(圖／翻攝黃子佼粉絲團)

為什麼看「PROJECTbyH.」的秀會用”心跳加速”來形容？當然不是因為有正妹秀酥胸長腿這種不OK的理由XD，佼哥說這是因為今天這場fashion show是結合了音樂跟舞蹈這種前衛的實驗藝術風格呈現！當你置身於其中，站在昏暗的燈光下感受到音樂的震動，不只是舞者的肢體被放大，觀看者的五感也被一起放大，非常有表演張力！佼哥也對這場展演的音樂讚不絕口，他說以前看秀時就會很留意搭配的音樂，很重視模特兒走catwalk時跟節奏之間有沒有契合的互動，而這次「PROJECTbyH.」的展演有著最match的音樂，再加上極簡的服裝、極簡的空間相互陪襯，真的是讓人看了意猶未盡，有如欣賞了一齣令人陶醉的時尚藝術饗宴！