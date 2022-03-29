美國總統拜登日前在波蘭演講時表示，俄羅斯總統普丁不應該繼續掌權，這番言論引發各國高度關注。針對拜登的言論，前立委沈富雄直言：「這樣的美國總統，我是看不起的。」他更指出，拜登不敢出兵烏克蘭，說要掐死俄羅斯也不夠力，反而更激怒俄羅斯。

拜登在演講中痛斥普丁是想重建帝國夢的「獨裁者」，「看在上帝的份上，這個人（普丁）不能繼續掌權」。此前，拜登也稱普丁為「戰爭罪犯」，引發莫斯科強烈反彈。

不過，拜登演講結束後，白宮官員隨即出面滅火，並解釋拜登意思為「不能讓普丁對他的鄰國或區域行使權力，而非討論普丁在俄羅斯的權力，或是政權更迭」。克里姆林宮發言人則反駁稱，那可不是由拜登決定，俄羅斯總統是由俄羅斯人民選出來的。

對此，沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中表示，拜登不敢做的、不想做的、不願意做的、怕做了得罪俄羅斯的事情，比如不出兵烏克蘭、不轉運波蘭的米格機、不答應烏克蘭總統澤倫斯基設禁航區，這3件事情拜登不敢做，講一次就好，「你看他講幾次？」一講再講，唯恐俄羅斯沒聽進去。

沈富雄指出，現在俄羅斯進攻烏克蘭，拜登不敢出兵，什麼都不敢，然後對烏克蘭說，「沒關係，他打你，我叫我們這群兄弟把他的脖子掐住，掐死他們」，如果拜登真要掐死俄羅斯，說到做到，對德國、法國要夠力，結果大家都陽奉陰違，「要掐人家脖子，要掐緊」，只掐一半，俄羅斯就越生氣，就炸得更兇，「這樣的美國總統，我是看不起的」。